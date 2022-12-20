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1 час назад

Эксперт Роспотребнадзора Горелов предупредил об опасных последствиях гриппа

Катерина Саломе

Главная опасность гриппа заключает в развитии тяжелых осложнений. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что самым распространенным является гриппозная пневмония, пишет газета "Известия".

Специалист подчеркнул, что грипп наносит удар по всем органам и системам, отчего спектр осложнений очень разнообразен. Так, по его словам, может случиться поражение сердца, но чаще всего страдают легкие.

Осложнения гриппа могут быть летальны

В особой зоне риска находятся дети до 5 лет, люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями, уточнил эксперт. Также, добавил он, из-за халатного отношения к профилактическим мерам часто болеют подростки.

Ранее мы писали о том, что инфекционист рассказал об одновременно течении гриппа и COVID-19.

Новости,Видео,Александр Горелов,Роспотребнадзор,
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