Профессор, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, чем опасны осложнения гриппа. Об этом он заявил в пресс-центре НСН.
По словам эксперта, около 1% осложнений гриппа оканчиваются летальными исходами.
«Осложнения могут быть как в острой стадии – пневмония вирусная или бактериальная, могут быть обострения фоновых заболеваний, могут быт поражения мочевыделительной системы, нервной системы», - перечислил врач.
При этом симптомы, подчеркивает Николай Малышев, мгут сохраняться в течение длительного времени после завершения острой стадии.
«После перенесенного гриппа чаще встречаются инфаркты и различные нарушения, которые могут привести к летальным исходам», - предостерег специалист.
Ранее ученый обнаружил связь ночных пробуждений с болезнью печени.