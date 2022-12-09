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1 час назад

Инфекционист Малышев предостерег, что осложнения гриппа могут быть летальны

Катя Кобышева

Профессор, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, чем опасны осложнения гриппа. Об этом он заявил в пресс-центре НСН.

По словам эксперта, около 1% осложнений гриппа оканчиваются летальными исходами.

«Осложнения могут быть как в острой стадии – пневмония вирусная или бактериальная, могут быть обострения фоновых заболеваний, могут быт поражения мочевыделительной системы, нервной системы», - перечислил врач.

При этом симптомы, подчеркивает Николай Малышев, мгут сохраняться в течение длительного времени после завершения острой стадии.

«После перенесенного гриппа чаще встречаются инфаркты и различные нарушения, которые могут привести к летальным исходам», - предостерег специалист.

Ученые выяснили, что шум от соседей сказывается на здоровье сердца

Ранее ученый обнаружил связь ночных пробуждений с болезнью печени.

Новости,Видео,Николай Малышев,
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