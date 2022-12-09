Ученые выяснили, что шумные соседи вредят здоровью сердца

Исследователи из трех стран провели эксперимент, проанализировали его результаты и пришли к выводу: шумные соседи влияют на нас больше, чем принято считать. Издание Daily Mail обратило внимание на это исследование.

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Ученые из Канады, Кореи и Германии в лабораторных условиях воссоздали обстановку комнаты в квартире. Также они записали звуки, которые часто слышат жители многоквартирных домов – падение предметов, шаги и прочее. Эту запись транслировали в наушники участникам эксперимента. Также на них надели VR-очки. После добровольцев попросили оценить по шкале от нуля до 100 уровень собственного раздражения.

Исследователи изучили ответы и выяснили, что музыка и речь раздражают людей меньше, чем неожиданные звуки.

“Длительное воздействие подобных звуков потенциально может привести к болезням сердца и нарушению сна”, — заявил один из представителей исследовательской группы (Маркус Мюллер-Трапет).

Ученые верят, что результаты их исследования повлияют на проектировку жилых домов в будущем, чтобы люли жили в благоприятной для здоровья городской среде.