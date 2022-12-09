Если вы часто просыпаетесь по ночам, это может быть связано не с бессонницей, а с проблемами печени. Этот вывод сделал ученый Брайан Лун. Его исследованиями заинтересовалось издание Express.

Пробуждения в промежутке между часом ночи и четвертым часом утра – симптом неалкогольной жировой болезни печени, убежден ученый. При этом заболевании орган покрывается жиром и перестает функционировать так, как должно быть.

Еще несколько распространенных симптомов этого заболевания – синдром беспокойных ног, бессонница, усталость.

Неалкогольная жировая болезнь печени опасна, если ее не вылечить. Ведь она приводит сперва к фиброзу, а затем – к циррозу и гибели. В таком случае симптомы будут более серьезными: пациенты часто чувствуют боли в животе, отмечают появление сосудистых звездочек на теле, отеков ног, носовых кровотечений и синяков.

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