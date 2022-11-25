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2 часа назад

Кардиолог Шарафеев объяснил, у людей с каким типом фигуры повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний

Мария Кимакович

В интервью «Известиям» Айдар Шарафеев, кардиолог, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, объяснил, у каких людей выше риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Кардиолог предупредил об опасном типе телосложения
Фото: unsplashunsplash

Специалист отметил, что жир в организме распределяется неравномерно у людей с типом фигур «яблоко» и «груша». В первом случае наибольший объем жира сосредоточен в области живота, во втором — в области бедер.

Тип фигуры «яблоко» в случае риска сердечных заболеваний, по словам Шарафеева, более опасен, поскольку именно внутрибрюшной (висцеральный) жир крайне негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. В частности, в разы повышается риск развития атеросклероза и образования тромбов.

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Подобное ожирение может быть крайне опасным и даже фатальным для людей в возрасте от 35 до 45 лет.

Шарафеев также напомнил, что следует следить за объемом талии: у женщин он не должен превышать 94 см, у мужчин — 102 см.

Ранее была названа вторая по распространенности причина смерти.

Новости,Айдар Шарафеев,
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