Названа вторая по распространенности причина смерти

Журнал The Lancet опубликовал исследование, согласно которому удалось выяснить, от чего люди умирают чаще всего. Первой причиной называются болезни сердца, в том числе приступы.

Фото: Unsplash Unsplash

На втором месте по распространенности оказались различные бактериальные инфекции. Исследователи проанализировали данные за 2019 год и выяснили, что каждый восьмой человек в мире умер от бактериальной инфекции.

Около половины из этих вызвали бактерии: золотистый стафилококк, пневмококковая клебсиелла, синегнойная палочка и кишечная палочка. Больше всего смертей от бактерий произошли в странах на юге Африки.