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6 часов назад

The Lancet назвал вторую по распространенности причину смерти

Мария Каткова

Журнал The Lancet опубликовал исследование, согласно которому удалось выяснить, от чего люди умирают чаще всего. Первой причиной называются болезни сердца, в том числе приступы.

Названа вторая по распространенности причина смерти
Фото: UnsplashUnsplash

На втором месте по распространенности оказались различные бактериальные инфекции. Исследователи проанализировали данные за 2019 год и выяснили, что каждый восьмой человек в мире умер от бактериальной инфекции.

Ученые объяснили причину 10 процентов преждевременных смертей

Около половины из этих вызвали бактерии: золотистый стафилококк, пневмококковая клебсиелла, синегнойная палочка и кишечная палочка. Больше всего смертей от бактерий произошли в странах на юге Африки.

Ранее сообщалось, что названы типы рака, которые вызывает курение.

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