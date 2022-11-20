5 продуктов, которые "убивают" сердце

Питание оказывает большое влияние на состояние сердечно-сосудистой системы. Некоторые продукты особенно вредны для нашего сердца. Что нужно исключить из рациона, чтобы себе не навредить? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.
В первую очередь, по словам медика, необходимо обратить внимание на количество употребляемого алкоголя.
Еще один особенно опасный для здоровья сердца продукт — это соль. Как отметил врач, кардиологи настаивают на максимальном снижении ее потребления.
Третий продукт — это субпродукты. Колбаски, сосиски, консервы содержат в составе большое количество консервантов и нарушают деятельность сердечно-сосудистой системы.
Денис Прокофьев также призвал акцентировать внимание на употреблении кофе, которое приводит к сужению сосудов и заставляет сердце работать под нагрузкой, вызывая приступы тахикардии.