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1 час назад

5 продуктов, которые "убивают" сердце

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Питание оказывает большое влияние на состояние сердечно-сосудистой системы. Некоторые продукты особенно вредны для нашего сердца. Что нужно исключить из рациона, чтобы себе не навредить? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.

5 продуктов, которые "убивают" сердце
Фото: pxhere.compxhere.com

В первую очередь, по словам медика, необходимо обратить внимание на количество употребляемого алкоголя.

В кардиологии есть такой термин, как алкогольная кардиомиопатия — алкогольное поражение сердца. Проявляется она различными клиническими нарушениями: электролитные нарушения, токсические иммунные эффекты альдегида. Поэтому алкоголь — это продукт, который фактически убивает сердце.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Еще один особенно опасный для здоровья сердца продукт — это соль. Как отметил врач, кардиологи настаивают на максимальном снижении ее потребления.

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Третий продукт — это субпродукты. Колбаски, сосиски, консервы содержат в составе большое количество консервантов и нарушают деятельность сердечно-сосудистой системы.

Четвертый продукт — это жирные сорта мяса, особенно — свинина и сало. Безусловно, процесс атеросклероза связан с количеством холестерина в организме и продуты, увеличивающие холестерин, являются нежелательными.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Денис Прокофьев также призвал акцентировать внимание на употреблении кофе, которое приводит к сужению сосудов и заставляет сердце работать под нагрузкой, вызывая приступы тахикардии.

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