5 продуктов, которые "убивают" сердце

Питание оказывает большое влияние на состояние сердечно-сосудистой системы. Некоторые продукты особенно вредны для нашего сердца. Что нужно исключить из рациона, чтобы себе не навредить? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.

Фото: pxhere.com pxhere.com

В первую очередь, по словам медика, необходимо обратить внимание на количество употребляемого алкоголя.

В кардиологии есть такой термин, как алкогольная кардиомиопатия — алкогольное поражение сердца. Проявляется она различными клиническими нарушениями: электролитные нарушения, токсические иммунные эффекты альдегида. Поэтому алкоголь — это продукт, который фактически убивает сердце.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Еще один особенно опасный для здоровья сердца продукт — это соль. Как отметил врач, кардиологи настаивают на максимальном снижении ее потребления.

Третий продукт — это субпродукты. Колбаски, сосиски, консервы содержат в составе большое количество консервантов и нарушают деятельность сердечно-сосудистой системы.

Четвертый продукт — это жирные сорта мяса, особенно — свинина и сало. Безусловно, процесс атеросклероза связан с количеством холестерина в организме и продуты, увеличивающие холестерин, являются нежелательными.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог