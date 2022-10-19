Диетолог назвала запретные продукты при гипотиреозе

Диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала продукты, которые запрещено употреблять людям с проблемами с щитовидной железой. Об этом сообщает "Москва 24".

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Русакова заявила, что людям с подобными заболеваниями нужно ограничить употребление сладкого и мучного, так как в этих продуктах много углеводов, а также они имеют высокую калорийность.

Так как у людей с гипотиреозом обмен веществ более медленный, соответственно, они тратят меньше энергии, чем люди без заболевания. Так, они могут набрать вес при включении в рацион этих продуктов.

Диетолог посоветовала заменить углеводные продукты на овощи, ягоды или фрукты, Также можно употреблять мясо птицы, рыбы и постное мясо.