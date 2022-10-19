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2 часа назад

Диетолог Русакова запретила употреблять мучное при проблемах с щитовидной железой

Мария Каткова

Диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала продукты, которые запрещено употреблять людям с проблемами с щитовидной железой. Об этом сообщает "Москва 24".

Диетолог назвала запретные продукты при гипотиреозе
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Русакова заявила, что людям с подобными заболеваниями нужно ограничить употребление сладкого и мучного, так как в этих продуктах много углеводов, а также они имеют высокую калорийность.

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Так как у людей с гипотиреозом обмен веществ более медленный, соответственно, они тратят меньше энергии, чем люди без заболевания. Так, они могут набрать вес при включении в рацион этих продуктов.

Диетолог посоветовала заменить углеводные продукты на овощи, ягоды или фрукты, Также можно употреблять мясо птицы, рыбы и постное мясо.

Ранее сообщалось, что названы продукты для поддержания здоровья печени.

Новости,Дарья Русакова,
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