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32 минуты назад

Врач Япрак назвал продукты, которые способствуют здоровью печени

Мира Маркина

Турецкий врач Онур Япрак назвал продукты, улучшающие состояние печени. Об этом сообщает Nation News.

Эксперт напомнил об опасности жировой болезни печени, которая грозит людям с лишним весом. Как правило, недуг провоцирует плохое питание и отсутствие физической нагрузки.

Гастроэнтеролог Марченко рассказала о возможном отсутствии симптомов при поражении печени

Для поддержания здоровья печени Япрак рекомендовал добавить в рацион 11 продуктов. В их числе: крестоцветные овощи, фундук, чеснок, куркума, артишоки, ягоды, рыба, цельнозерновые продукты, а также овес, оливковое масло и кофе.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему печень не может “болеть”.

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