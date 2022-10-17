Эксперт напомнил об опасности жировой болезни печени, которая грозит людям с лишним весом. Как правило, недуг провоцирует плохое питание и отсутствие физической нагрузки.

Для поддержания здоровья печени Япрак рекомендовал добавить в рацион 11 продуктов. В их числе: крестоцветные овощи, фундук, чеснок, куркума, артишоки, ягоды, рыба, цельнозерновые продукты, а также овес, оливковое масло и кофе.