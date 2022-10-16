Гастроэнтеролог Наталья Марченко в беседе с радио Sputnik заявила о том, что порой поражение печени происходит бессимптомно. По словам медика, бывают случи, когда проблемы в работе органа выявляются только, когда болезнь достигла стадии цирроза.

"Коварство печени заключается в том, что ухудшение ее состояния может происходить без симптомов до самых последних стадий",

– пояснила эксперт.

Марченко перечислила симптомы, которые помогут обнаружить заболевание на ранней стадии. При этом гастроэнтеролог подчеркнула, что выявить поражение печени возможно лишь при регулярных обследованиях:

"Когда в печени идет воспаление любой этиологии, человек может чувствовать дискомфорт или тяжесть в правом подреберье, может ощущать слабость, у него могут возникать нарушения сна".

К другим тревожным симптомам относятся носовые кровотечения, отеки, кожный зуд, кровоточивость десен и повышенная температура.

По словам доктора, если вовремя обнаружить неполадки в работе печени, можно избавиться от причины их возникновений и восстановить поврежденные клетки органа:

"Сначала нужно избавиться от вируса, отказаться от употребления алкоголя, прекратить прием лекарства, оказывающего токсическое воздействие на печень, или уменьшить массу тела".