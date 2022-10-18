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1 час назад

Эндокринолог: жир на животе провоцирует болезни сердца

Мира Маркина

Висцеральный жир, который скапливается вокруг органов в брюшной полости, может провоцировать болезни сердца и гипертонию, рассказала «Ленте.ру» эндокринолог медицинского центра Verba Mayr Наталия Кирдянкина.

Эндокринолог: жир на животе провоцирует гипертонию
Фото: РамблерРамблер

По ее словам, жировая ткань может доставлять чрезмерное количество свободных жирных кислот в печень, что приводит к повышению их концентрации в крови и как следствие провоцирует инсулинорезистентность, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию и другие проблемы со здоровьем.

Три признака избытка опасного висцерального жира в организме

Кирдянкина подчеркнула, что избыток висцерального жира накапливается в области живота. Процесс накопления жировых отложений в этой области способствует развитию разного рода воспалений, нарушениям работы гормональной, симпатической нервной систем, а также метаболизма печени.

Ранее хирург Панков призвал отказаться от жирного мяса и соленой рыбы из-за риска тромбоза.

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