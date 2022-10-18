Эндокринолог: жир на животе провоцирует гипертонию

Висцеральный жир, который скапливается вокруг органов в брюшной полости, может провоцировать болезни сердца и гипертонию, рассказала «Ленте.ру» эндокринолог медицинского центра Verba Mayr Наталия Кирдянкина .

По ее словам, жировая ткань может доставлять чрезмерное количество свободных жирных кислот в печень, что приводит к повышению их концентрации в крови и как следствие провоцирует инсулинорезистентность, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию и другие проблемы со здоровьем.