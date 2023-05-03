Весенний упадок сил: 5 способов вернуть энергию

Наступление долгожданной весны далеко не всегда заставляет чувствовать себя более живым и энергичным. Почему вместо прилива сил вы можете испытывать их нехватку, читайте в статье «Рамблера».

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Начнем с того, что весна – это период адаптации для организма. Ваше тело приспосабливается к увеличению продолжительности светового дня, смене погодных условий, атмосферного давления. Интенсивный солнечный свет влияет на гормональный фон. Кстати именно поэтому весной носители хронических заболеваний отмечают появление обострений.

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Справиться с весенним упадком сил можно, следуя нескольким простым правилам.

Первое – не требуйте от себя невозможного. Если чувствуете, что устали, а энергии хватает лишь на рутину, не корите себя. Помните, что упадок сил – временное явление. Организм отдохнет и восстановится, а у вас появится запал на новые дела.

Согласно второму правилу рекомендуем наладить режим сна. Из-за недосыпа мы становимся раздражительными и чувствуем себя более несчастными. Сил может не хватать в том числе из-за того, что тело не восстанавливается, а эндокринная система, которой сон необходим, испытывает перегрузку.

Третье правило – есть свободная минутка? Подышите свежим воздухом. Когда усталость накрывает вас, отправляйтесь на прогулку. Насыщение тела кислородом обеспечивает эффективную работу организма, более интенсивное кровообращение позитивно отразится на скорости метаболизма и вернет вам энергичность. Так и до возвращения желания наслаждаться весной недалеко!

Четвертое правило касается питания. Добавьте в рацион сезонные ягоды, зелень, овощи. Ешьте их в том виде, в каком хочется – нарезайте салаты, делайте коктейли, пюре. Чтобы не столкнуться с авитаминозом, проконсультируйтесь с врачом по вопросу приема аптечных витаминов и добавок.

Наконец, пятое правило – подумайте о состоянии вашей кожи. Зимой она часто становится обезвоженной, тусклой. Весной кожа требует увлажнения и защиты от солнечных лучей (даже если за окном переменчивая погода). Превратите это в ритуал заботы о себе, который принесет расслабление и пользу.

Однако, существует такая форма усталости, которую достаточно сложно корректировать, отмечает терапевт и гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Синдром хронической усталости – это состояние, характеризующееся длительностью жалоб, а также отсутствием эффекта от модификации образа жизни. Как правило, данное состояние может быть сопряжено с некоторыми хроническими заболеваниями, например, печени и почек, эндокринными нарушениями, неврологическими недугами. Иногда усталостью сопровождаются хронические инфекции и развитие некоторых онкологических процессов.

Как распознать синдром хронической усталости?

Симптомы усталости возникают не только к вечеру или во второй половине дня, но и утром, сразу после пробуждения.

Симптомы усталости не проходят после отдыха, смены деятельности, ночного сна.

Симптомы усталости резко ограничивают активность, сопровождаются мышечной слабостью, ухудшением фона настроения, изменением питания.

Симптомы усталости носят прогрессирующий характер.

Усталость – физиологическое защитное свойство организма, позволяющее ограничивать активность организма при переутомлении.



Эпизодически возникающая усталость присуща каждому, особенно часто встречается у жителей крупных городов, характерна для работников интенсивного физического или умственного труда.



Бороться с усталостью возможно только путем коррекции режима сна и бодрствования, нормализацией сна, а также чередованием физической активности с отдыхом. Рекомендуется нормализовать режим питания, отдавая предпочтение полезным продуктам, в том числе большому количеству белка, овощей и фруктов, как источников витаминов и минералов.



Однако в том случае, когда симптомы носят длительный прогрессирующий характер, обязательно необходимо обратиться за помощью к специалисту и пройти обследование. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»