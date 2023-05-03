Весенний упадок сил: 5 способов вернуть энергию
Наступление долгожданной весны далеко не всегда заставляет чувствовать себя более живым и энергичным. Почему вместо прилива сил вы можете испытывать их нехватку, читайте в статье «Рамблера».
Начнем с того, что весна – это период адаптации для организма. Ваше тело приспосабливается к увеличению продолжительности светового дня, смене погодных условий, атмосферного давления. Интенсивный солнечный свет влияет на гормональный фон. Кстати именно поэтому весной носители хронических заболеваний отмечают появление обострений.
Справиться с весенним упадком сил можно, следуя нескольким простым правилам.
Первое – не требуйте от себя невозможного. Если чувствуете, что устали, а энергии хватает лишь на рутину, не корите себя. Помните, что упадок сил – временное явление. Организм отдохнет и восстановится, а у вас появится запал на новые дела.
Согласно второму правилу рекомендуем наладить режим сна. Из-за недосыпа мы становимся раздражительными и чувствуем себя более несчастными. Сил может не хватать в том числе из-за того, что тело не восстанавливается, а эндокринная система, которой сон необходим, испытывает перегрузку.
Третье правило – есть свободная минутка? Подышите свежим воздухом. Когда усталость накрывает вас, отправляйтесь на прогулку. Насыщение тела кислородом обеспечивает эффективную работу организма, более интенсивное кровообращение позитивно отразится на скорости метаболизма и вернет вам энергичность. Так и до возвращения желания наслаждаться весной недалеко!
Четвертое правило касается питания. Добавьте в рацион сезонные ягоды, зелень, овощи. Ешьте их в том виде, в каком хочется – нарезайте салаты, делайте коктейли, пюре. Чтобы не столкнуться с авитаминозом, проконсультируйтесь с врачом по вопросу приема аптечных витаминов и добавок.
Наконец, пятое правило – подумайте о состоянии вашей кожи. Зимой она часто становится обезвоженной, тусклой. Весной кожа требует увлажнения и защиты от солнечных лучей (даже если за окном переменчивая погода). Превратите это в ритуал заботы о себе, который принесет расслабление и пользу.
Однако, существует такая форма усталости, которую достаточно сложно корректировать, отмечает терапевт и гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Синдром хронической усталости – это состояние, характеризующееся длительностью жалоб, а также отсутствием эффекта от модификации образа жизни. Как правило, данное состояние может быть сопряжено с некоторыми хроническими заболеваниями, например, печени и почек, эндокринными нарушениями, неврологическими недугами. Иногда усталостью сопровождаются хронические инфекции и развитие некоторых онкологических процессов.
Как распознать синдром хронической усталости?
- Симптомы усталости возникают не только к вечеру или во второй половине дня, но и утром, сразу после пробуждения.
- Симптомы усталости не проходят после отдыха, смены деятельности, ночного сна.
- Симптомы усталости резко ограничивают активность, сопровождаются мышечной слабостью, ухудшением фона настроения, изменением питания.
- Симптомы усталости носят прогрессирующий характер.
Усталость – физиологическое защитное свойство организма, позволяющее ограничивать активность организма при переутомлении.
Эпизодически возникающая усталость присуща каждому, особенно часто встречается у жителей крупных городов, характерна для работников интенсивного физического или умственного труда.
Бороться с усталостью возможно только путем коррекции режима сна и бодрствования, нормализацией сна, а также чередованием физической активности с отдыхом. Рекомендуется нормализовать режим питания, отдавая предпочтение полезным продуктам, в том числе большому количеству белка, овощей и фруктов, как источников витаминов и минералов.
Однако в том случае, когда симптомы носят длительный прогрессирующий характер, обязательно необходимо обратиться за помощью к специалисту и пройти обследование.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»