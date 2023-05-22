Факторы, повышающие риск болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — один из наиболее распространенных видов деменции. Сначала у человека проявляются очень слабые, практически незаметные симптомы, но с возрастом ситуация ухудшается.

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Лекарства от болезни Альцгеймера нет, препаратами можно только купировать симптомы на определенных стадиях. Однако ученые регулярно рассматривают различные факторы риска, которые могут повлиять на течение болезни. О них — в материале “Рамблера”.

Посттравматическое расстройство (ПТСР)

Ученые из штата Вирджиния в США провели исследование, в рамках которого выявили взаимосвязь ПТСР и болезни Альцгеймера. Эксперты провели анализ здоровья людей, которые когда-либо участвовали в боевых действиях. Это было сделано с помощью специальной базы, которая хранит данные о генетике, заболеваниях и образе жизни военных.

В итоге ученые выяснили, что наличие посттравматического расстройства напрямую влияет на развитие болезни Альцгеймера.

Черепно-мозговые травмы

Наличие черепно-мозговых травм также может влиять на предрасположенность к болезни Альцгеймера. С помощью той же базы ученые провели другое исследование и оценили состояние здоровья ветеранов боевых действий. Так как большинство из них уже не молоды, они находятся в группе риска по болезни Альцгеймера. Те, у кого были черепно-мозговые травмы и посттравматическое расстройство, гораздо чаще подвергались болезни Альцгеймера.

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