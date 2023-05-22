$79.91-0.1386.28-0.22

Факторы, повышающие риск болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — один из наиболее распространенных видов деменции. Сначала у человека проявляются очень слабые, практически незаметные симптомы, но с возрастом ситуация ухудшается.

Факторы, повышающие риск болезни Альцгеймера
© Unsplash

Лекарства от болезни Альцгеймера нет, препаратами можно только купировать симптомы на определенных стадиях. Однако ученые регулярно рассматривают различные факторы риска, которые могут повлиять на течение болезни. О них — в материале “Рамблера”.

Посттравматическое расстройство (ПТСР)

Ученые из штата Вирджиния в США провели исследование, в рамках которого выявили взаимосвязь ПТСР и болезни Альцгеймера. Эксперты провели анализ здоровья людей, которые когда-либо участвовали в боевых действиях. Это было сделано с помощью специальной базы, которая хранит данные о генетике, заболеваниях и образе жизни военных.

В итоге ученые выяснили, что наличие посттравматического расстройства напрямую влияет на развитие болезни Альцгеймера.

Черепно-мозговые травмы

Наличие черепно-мозговых травм также может влиять на предрасположенность к болезни Альцгеймера. С помощью той же базы ученые провели другое исследование и оценили состояние здоровья ветеранов боевых действий. Так как большинство из них уже не молоды, они находятся в группе риска по болезни Альцгеймера. Те, у кого были черепно-мозговые травмы и посттравматическое расстройство, гораздо чаще подвергались болезни Альцгеймера.

Стало известно, почему у женщин болезнь Альцгеймера чаще

Фруктовая диета

Выяснилось, что наличие большого количества фруктозы в организме, может быть связано с повышенным риском болезни Альцгеймера. Ученые провели исследование и выявили взаимосвязь. Исследователи предположили, что наличие фруктозы и внутриклеточной мочевой кислоты (побочный продукт фруктозы) способствуют накоплению белков в организме, вызывающих болезнь Альцгеймера. Они уменьшают приток крови в мозг, что становится результатом развития этого вида деменции.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий