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Врач Прокофьев рассказал, почему птичий грипп опасен для людей

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. В список зон-районов столицы, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.

О том, почему птичий грипп опасен для людей, "Рамблеру" рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

По словам врача, птичий грипп — это сугубо ветеринарное заболевание.

Им болеют практически все животные, но при определенных условиях, человек может им заразиться. Это не представляет сильной опасности, но возможно в течение заболевания все может дойти вплоть до развития пневмонии, развития сильных интоксикаций, поэтому для недопущения перехода с животных на человека данного заболевания вводится эпидемиологические ограничения.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Врач объяснил, что человек может заразиться при контакте с зараженным животным, употреблении мяса или яиц непосредственно больных животных.

Поэтому этому уделяется серьезное внимание, чтобы птичий грипп не перешел на человека — это называется зооноз. В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки очень важно соблюдать меры предосторожности, покупать мясо и яйца только в проверенных сетевых магазинах с подтвержденной документацией, а также подвергать их термической обработке, чтобы избежать заражения.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

При проявлении гриппозной симптоматики специалист рекомендовал обращаться к врачу.

Симптомы абсолютно такие же, как у гриппа: повышение температуры, общая слабость, головная боль, боль в мышцах и суставах. Дальше постепенно ситуация может усугубляться.

Но в целом птичий грипп неплохо поддается лечению, поэтому самое главное — не допустить его эпидемии. Потому что, когда птичий грипп передаются человеку, он подвергается мутации.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Выяснилось, что ни у кого в мире нет иммунитета к птичьему гриппу H3N8

Ранее мы писали о риске заражения вирусом Зика.

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