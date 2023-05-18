Им болеют практически все животные, но при определенных условиях, человек может им заразиться. Это не представляет сильной опасности, но возможно в течение заболевания все может дойти вплоть до развития пневмонии, развития сильных интоксикаций, поэтому для недопущения перехода с животных на человека данного заболевания вводится эпидемиологические ограничения.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог