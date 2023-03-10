Россиян предупредили о риске заражения вирусом Зика

Роспотребнадзор рекомендует российским путешественникам соблюдать все возможные меры предосторожности при поездках в регионы, где были обнаружены случаи заболевания. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

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Наибольшее число заражений вирусом Зика зарегистрировано в Индии и десяти странах американского региона, преимущественно в Бразилии, Боливии и Колумбии.

Путешественникам, отправившимся в эти страны, эксперты ведомства рекомендуют носить закрытую одежду и использовать все возможные средства, защищающие от укусов комаров, включая противомоскитные сетки и инсектициды.