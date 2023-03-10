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2 часа назад

Ученые связали низкую физическую активность с долговременным COVID-19

Мира Маркина

Ученые Университета Сан-Паулу в Бразилии выявили связь между малоподвижным образом жизни и длительным течением COVID-19. Результаты работы исследователей опубликованы в журнале Scientific Reports.

Раскрыта связь низкой физической активности с долговременным COVID-19
Фото: unsplashunsplash

В исследовании приняли участие 614 добровольцев, переболевших коронавирусом. Средний возраст испытуемых – 56 лет. Участников классифицировали, как физически неактивных, если они сообщали о менее чем 150 минутах хотя бы умеренно интенсивных упражнений в неделю. Таким образом, 60% добровольцев вели малоподвижный образ жизни.

В ходе работы эксперты установили, что чем больше у пациентов наблюдалось стойких симптомов COVID-19, тем больше вероятность, что он окажется малоподвижным.

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Ученые выдвинули предположение, что людям с коронавирусом сложнее поддерживать активный образ жизни. Но вместе с тем также существует вероятность, что люди с низкой физической активностью больше подвержены долгосрочным симптомам после выздоровления от острой инфекции.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые изобрели ингалятор для защиты от коронавируса и гриппа.

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