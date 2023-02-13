Ученые изобрели ингалятор для защиты от коронавируса и гриппа

Специалисты из университета Северной Каролины (США) разработали ингалятор, который в будущем может заменить медицинские маски для защиты органов дыхания от вирусов гриппа и COVID-19.

Ингалятор с названием SHIELD (буквально «щит» – прим. ред.) содержит сферический гидрогель (из желатина и акриловой кислоты) в форме порошка. При его вдыхании в легких препарат смешивается с естественной слизью в легких. Это создает защитный слой, которые препятствует проникновению патогенных вирусов. Спустя 48 часов препарат полностью выводится из организма.

Наибольшую эффективность SHIELD продемонстрировал в течение восьми часов после первого применения. Ученые допускают, что пользоваться ингалятором можно повторно. Подробнее об изобретении и испытаниях препарата на мышах и обезьянах можно прочитать в статье, опубликованной в журнале Nature Materials.