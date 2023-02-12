Почему во время стресса надо пить воду

В этот момент важно пить воду, чтобы глюкоза, которая поднимается, не повреждала сосуды. Мозг вообще очень чувствителен к воде, и в моменты стресса он начинает работать наиболее активно. А работа мозга требует еще больше воды, так как мозг чувствителен к обезвоживанию. Для того чтобы все мыслительные процессы происходили, нужны нейромедиаторы. Это синтезированный белок из аминокислот, и важно, что синтез этого белка не может происходить без воды. При стрессе мы потеем, дышим чаще, влага теряется больше, чем обычно, поэтому важно употреблять воду.

