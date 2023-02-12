Почему во время стресса надо пить воду

Если человек нервничает, обычно ему предлагают попить воды. Удивительно, но этот способ действительно работает. "Рамлер" выяснил, в чем заключается секрет эффективности воды.
Когда речь идет о приступе волнения, паники, то пару глотков воды помогают быстро успокоить нервы. Однако секрет содержится не в самой воде, а в действиях, которые при этом выполняет человек. Переживания сопровождаются учащенным сердцебиением, повышением давления, температуры тела, неровным дыханием. Чтобы успокоиться, нужно переключить внимание.
Когда человек берет стакан с водой, его мозг переключается на новую задачу. А еще, когда человек делает несколько глотков, дыхание задерживается. Это приводит к быстрому восстановлению его ритма и успокаивающему эффекту. Однако необходимость выпить воды обусловлена и обезвоживанием.
Содержание воды в организме составляет около 60%. Она является необходимым компонентом для правильной работы всех органов и их систем, поэтому как только человек начинает терять больше влаги: плакать или потеть, необходимо быстро восполнить водный баланс.
Когда происходит внезапный испуг или стресс, у многих появляется сухость во рту. Организм теряет воду, в этот момент повышается давление, уровень глюкозы, чтобы обеспечить организм энергией для реакции на стресс.