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1 час назад

Почему во время стресса надо пить воду

Даша Краснова
Елена Соломатинаэксперт

Если человек нервничает, обычно ему предлагают попить воды. Удивительно, но этот способ действительно работает. "Рамлер" выяснил, в чем заключается секрет эффективности воды.

Почему во время стресса надо пить воду
Фото: unsplashunsplash

Когда речь идет о приступе волнения, паники, то пару глотков воды помогают быстро успокоить нервы. Однако секрет содержится не в самой воде, а в действиях, которые при этом выполняет человек. Переживания сопровождаются учащенным сердцебиением, повышением давления, температуры тела, неровным дыханием. Чтобы успокоиться, нужно переключить внимание.

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Когда человек берет стакан с водой, его мозг переключается на новую задачу. А еще, когда человек делает несколько глотков, дыхание задерживается. Это приводит к быстрому восстановлению его ритма и успокаивающему эффекту. Однако необходимость выпить воды обусловлена и обезвоживанием.

Содержание воды в организме составляет около 60%. Она является необходимым компонентом для правильной работы всех органов и их систем, поэтому как только человек начинает терять больше влаги: плакать или потеть, необходимо быстро восполнить водный баланс.

Когда происходит внезапный испуг или стресс, у многих появляется сухость во рту. Организм теряет воду, в этот момент повышается давление, уровень глюкозы, чтобы обеспечить организм энергией для реакции на стресс.

В этот момент важно пить воду, чтобы глюкоза, которая поднимается, не повреждала сосуды. Мозг вообще очень чувствителен к воде, и в моменты стресса он начинает работать наиболее активно. А работа мозга требует еще больше воды, так как мозг чувствителен к обезвоживанию. Для того чтобы все мыслительные процессы происходили, нужны нейромедиаторы. Это синтезированный белок из аминокислот, и важно, что синтез этого белка не может происходить без воды. При стрессе мы потеем, дышим чаще, влага теряется больше, чем обычно, поэтому важно употреблять воду.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог
ЗОЖ,Елена Соломатина,
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