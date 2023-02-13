В России разработан единый тест на 8 вирусных инфекций

В лаборатории «Система-биотех» (входит в АФК «Система») ученые создали тест, позволяющий определить наличие штаммов восьми распространенных вирусов менее чем за полчаса. Соответствующая новость появилась на портале издания «Мир новостей» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сдав один анализ (ротоглоточный или носоглоточный мазок), пациент получит информацию об инфицировании в скорейшем времени. Новый тест также выявляет наличие в организме штаммов гриппа и COVID-19. Точность тестирования достигает 97%.

Медицинская новинка появилась в лаборатории, специализирующейся в сфере молекулярной биологии, клеточных технологий и генетики.