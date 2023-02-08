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1 час назад

Вирусолог Альтштейн рассказал о летальности гриппозной пневмонии

Мария Каткова

Советский и российский вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал о самой частой причине смерти при гриппе. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Названы основные причины смерти при гриппе
Фото: UnsplashUnsplash

По его словам, смерть при гриппе происходит нечасто и равна 0,1 проценту, но есть причины, при которых риск летальности повышается. Одной из таких он назвал гриппозную пневмонию. Чаще всего это осложнение развивается у пожилых.

Также часто от гриппа умирают люди, у которых уже есть определенные заболевания дыхательных путей. Риск летальности вырастает при диабете и заболеваниях сердца.

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Ранее сообщалось, что терапевт назвала опасные для иммунитета привычки.

Новости,Анатолий Альтштейн,
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