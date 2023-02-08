Терапевт назвала опасные для иммунитета привычки

Терапевт Анна Постникова назвала факторы, которые негативно влияют на иммунитет человека. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Первым фактором эксперт назвала нехватку сна. Она пояснила, что организм слабеет, если человек спит меньше 8 часов. Также она призвала отказаться от вредных привычек и сбалансировать свой рацион, чтобы получать достаточное количество витаминов.
Постникова посоветовала сохранять микроклимат квартиры и резко его не менять. По ее словам, если человек не привык спать с открытым окном, то открывать его надо постепенно. Терапевт напомнила о том, что у большинства людей есть возможность вакцинироватся, а прививка способствует выработке иммунитета от различных инфекций. Поэтому она призвала не игнорировать вакцины.
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