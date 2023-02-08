Терапевт назвала опасные для иммунитета привычки

Первым фактором эксперт назвала нехватку сна. Она пояснила, что организм слабеет, если человек спит меньше 8 часов. Также она призвала отказаться от вредных привычек и сбалансировать свой рацион, чтобы получать достаточное количество витаминов.

Постникова посоветовала сохранять микроклимат квартиры и резко его не менять. По ее словам, если человек не привык спать с открытым окном, то открывать его надо постепенно. Терапевт напомнила о том, что у большинства людей есть возможность вакцинироватся, а прививка способствует выработке иммунитета от различных инфекций. Поэтому она призвала не игнорировать вакцины.