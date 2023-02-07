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2 часа назад

Врач Авакян предупредил о смертельной опасности малоподвижного образа жизни

Мария Иглина

Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян заявил, что при малоподвижном образе жизни развивается варикоз и тромбоз. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Лентой.ру".

Раскрыта смертельная опасность малоподвижного образа жизни
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Риску возникновения варикоза и тромбоза также подвержены люди, которые проводят много времени в длительных перелетах и переездах на автомобилях. Дело в том, что при отсутствии движения мышцы ног перестают сокращаться и способствовать течению крови. По словам эксперта, мышцы работают только при физической активности человека — ходьбы, бега, тренировки в спортзале.

Кроме этого, проблемы могут возникнуть у беременных женщин и лежачих больных. В первом случае матка увеличивается и сдавливает нижнюю полую вену, из-за чего образуется варикозное расширенные вены на ногах и в области промежности.

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Отток крови ухудшается и во время операций. Поэтому перед любым хирургическим вмешательством пациенту назначают ношение госпитальных гольфов или чулок. Люди, которые находятся в зоне риска также могут носить компрессионный трикотаж. Эти изделия, благодаря эффекту распределенной компрессии, улучшают отток крови и помогают венам справляться с нагрузками, отметил специалист.

Для профилактики тромбоза также следует правильно питаться, отказаться от вредных привычек, регулярно заниматься спортом.

Ранее невролог рассказала, при какой головной боли нужно срочно к врачу.

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