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48 минут назад

Как быстро восстановиться при ОРВИ

Диана Товсепова
Денис Прокофьевэксперт

В середине зимы россияне все чаще сталкиваются с ОРВИ. Болезнь может надолго выбить нас из колеи и ослабить организм. О том, как восстановиться при ОРВИ "Рамблеру" рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

Как быстро восстановиться при ОРВИ
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалиста, чтобы быстро восстановиться после ОРВИ, важно понимать, что любое заболевание приводит к внутренней интоксикации.

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Поэтому основная задача — быстро избавить организм от токсинов.

Это можно сделать двумя способами. Первый — использовать энтеросорбенты в виде ферментативный препаратов или пребиотиков.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Энтеросорбция — один из наиболее безопасных и эффективных методов выведения токсических веществ, основанный на пероральном приеме препаратов, способных абсорбировать в просвете желудочно-кишечного тракта различные токсические вещества эндогенного и экзогенного происхождения, не вступая с ними в химические реакции (энтеросорбенты действуют как «умная губка»).

Исследования показывают высокую эффективность дезинтоксикационной терапии (энтеросорбции) в комплексном лечении различных заболеваний. Благодаря избирательной адсорбции токсинов энтеросорбентами у больных нормализуются процессы пищеварения, значительно улучшается состояние слизистой оболочки кишечника, желудочно-кишечного тракта и иммунной системы, что способствует быстрому купированию клинических симптомов и улучшению прогноза. Это особенно важно в связи с ростом полирезистентности микроорганизмов к антибиотикам и химиопрепаратам

Наиболее часто используемые энтерсорбенты в клинической практике: активированный уголь, смекта, полисорб, энтеросгель.

Но есть и второй путь быстрого восстановления.

Второй путь — инуфузионная капельная терапия с введением растворов янтарной кислоты или пептидов.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Как правило, эта процедура делается в условиях дневного стационара.

Болезни и лекарства,
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