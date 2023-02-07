Как быстро восстановиться при ОРВИ

В середине зимы россияне все чаще сталкиваются с ОРВИ. Болезнь может надолго выбить нас из колеи и ослабить организм. О том, как восстановиться при ОРВИ "Рамблеру" рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.
По словам специалиста, чтобы быстро восстановиться после ОРВИ, важно понимать, что любое заболевание приводит к внутренней интоксикации.
Поэтому основная задача — быстро избавить организм от токсинов.
Энтеросорбция — один из наиболее безопасных и эффективных методов выведения токсических веществ, основанный на пероральном приеме препаратов, способных абсорбировать в просвете желудочно-кишечного тракта различные токсические вещества эндогенного и экзогенного происхождения, не вступая с ними в химические реакции (энтеросорбенты действуют как «умная губка»).
Исследования показывают высокую эффективность дезинтоксикационной терапии (энтеросорбции) в комплексном лечении различных заболеваний. Благодаря избирательной адсорбции токсинов энтеросорбентами у больных нормализуются процессы пищеварения, значительно улучшается состояние слизистой оболочки кишечника, желудочно-кишечного тракта и иммунной системы, что способствует быстрому купированию клинических симптомов и улучшению прогноза. Это особенно важно в связи с ростом полирезистентности микроорганизмов к антибиотикам и химиопрепаратам
Наиболее часто используемые энтерсорбенты в клинической практике: активированный уголь, смекта, полисорб, энтеросгель.
Но есть и второй путь быстрого восстановления.
Как правило, эта процедура делается в условиях дневного стационара.