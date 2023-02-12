С лор-заболеваниями сталкивался каждый. Им подвержены в той или иной степени все люди, вне зависимости от возраста и пола. В большинстве случаев при таких заболеваниях воспаление затрагивает области носа, горла и ушей. Воспалительный процесс обычно вызывается вирусами и инфекциями, однако существуют и другие факторы, которые влияют на частоту и тяжесть лор-заболеваний.

Врач-отоларинголог Анастасия Кучма рассказала, какие факторы кроме инфекций могут влиять на развитие лор-заболеваний.

Генетика

Рецедивирующие болезни уха, горла и носа часто могут быть связанны с наследственной предрасположенностью. Если у одного из родителей были частые тонзиллиты, а их ребенок часто болеет ангинами, то можно говорить о наследственном заболевании.

Анатомия

Анатомические изменения строения лор-органов также могут влиять на предрасположенность к заболеваниям. Одним из самых частых причин считается искривление перегородки носа. Часть дыхательного прохода закрывается, что приводит к нарушениям процессов дыхания. Такие проблемы провоцируют развитие гайморита, синусита и ряда других заболеваний.

Подробнее о третьей причине, вызывающей развитие лор-патологий, смотрите в видео.