Специалисты Университета Сан-Паулу (Бразилия) создали ПЦР-тест, способный обнаруживать штаммы COVID-19 в слезе. Полное исследование опубликовано в Journal of Clinical Medicine.

Ученые проанализировали двумя способами слезы 47 пациентов в первой декаде 2021 года (в период распространения штаммов дельта и гамма). Все эти мужчины и женщины были госпитализированы с симптомами инфицирования коронавирусом. ПЦР-анализ у 14 из них показал отрицательный результат, а у 33 – положительный.

В 18,2% образцов методом мазка и в 12,1% с помощью теста Ширмера был обнаружен коронавирус. У тех пациентов, чей ПЦР-тест изначально показал отрицательный результат, COVID-19 не подтвердился.

Что не менее важно – у мужчин и женщин с частицами вируса в слезной жидкости вероятность летального исхода болезни выше в семь раз. Риск столкнуться с сопутствующими заболеваниями также возрос. Некоторым пациентам требовалось использование искусственной слезы во время госпитализации, так как они испытывали дискомфорт в глазах.

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