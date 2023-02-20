Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Бразильские ученые нашли способ обнаруживать коронавирус в слезах

Мира Маркина

Специалисты Университета Сан-Паулу (Бразилия) создали ПЦР-тест, способный обнаруживать штаммы COVID-19 в слезе. Полное исследование опубликовано в Journal of Clinical Medicine.

Ученые проанализировали двумя способами слезы 47 пациентов в первой декаде 2021 года (в период распространения штаммов дельта и гамма). Все эти мужчины и женщины были госпитализированы с симптомами инфицирования коронавирусом. ПЦР-анализ у 14 из них показал отрицательный результат, а у 33 – положительный.

В 18,2% образцов методом мазка и в 12,1% с помощью теста Ширмера был обнаружен коронавирус. У тех пациентов, чей ПЦР-тест изначально показал отрицательный результат, COVID-19 не подтвердился.

Ученые изобрели ингалятор для защиты от коронавируса и гриппа

Что не менее важно – у мужчин и женщин с частицами вируса в слезной жидкости вероятность летального исхода болезни выше в семь раз. Риск столкнуться с сопутствующими заболеваниями также возрос. Некоторым пациентам требовалось использование искусственной слезы во время госпитализации, так как они испытывали дискомфорт в глазах.

Ранее мы рассказывали, может ли желудок переваривать сам себя.

Коронавирус,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий