Правда ли, что желудок может переварить сам себя

Желудок – удивительный орган-депо пищи, участвующий в ее переваривании и продвижении по конвейеру пищеварительной системы. "Рамблер" узнал, может ли желудок переварить сам себя.
В спокойном состоянии желудок содержит совсем небольшое количество желудочного сока около 50 мл. В это время желудок находится в состоянии базальной, довольно скудной секреции. Но стоит нам только увидеть или ощутить запах пищи, как запускается сложный процесс пищеварения, в том числе ассоциированный со стимулированной секрецией желудочного сока. Именно желудочный сок содержит пищеварительные ферменты и соляную кислоту, позволяющие осуществлять процесс переваривания пищи.
Однако защитный слой может быть поврежден различными факторами, такими как хроническая инфекция Хеликобактер пилори, прием нестероидных противовоспалительных препаратов, а также употребление алкоголя. Кроме того, в слизи желудка вырабатывается белок, который позволяет оберегать витамин В12, который важен для кроветворения, от разрушения желудочным соком.
По медицинским данным, в течение суток в желудке вырабатывается 2,0-2,5 литра желудочного сока, при этом его стимулированная выработка начинается уже через 5-10 минут после начала приема пищи, а объем зависит от количества и вида принимаемой пищи. На эффективность и длительной процессов переваривания пищи в желудке оказывает влияние не только состав желудочного сока, но и моторика желудка.
Здоровая слизистая желудка, в отсутствие повреждающих факторов в виде хеликобактерной инфекции или приема раздражающих препаратов, самостоятельно не повреждается и не может самостоятельно "перевариваться". Таким образом, ни голод, ни раздражающая пища здоровой слизистой желудка не страшна. Однако, если в желудке все-таки образуется языва, то это серьезная проблема, которая потенциальо может перерасти в рак желудка.