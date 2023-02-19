Правда ли, что желудок может переварить сам себя

Желудок – удивительный орган-депо пищи, участвующий в ее переваривании и продвижении по конвейеру пищеварительной системы. "Рамблер" узнал, может ли желудок переварить сам себя.

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В спокойном состоянии желудок содержит совсем небольшое количество желудочного сока около 50 мл. В это время желудок находится в состоянии базальной, довольно скудной секреции. Но стоит нам только увидеть или ощутить запах пищи, как запускается сложный процесс пищеварения, в том числе ассоциированный со стимулированной секрецией желудочного сока. Именно желудочный сок содержит пищеварительные ферменты и соляную кислоту, позволяющие осуществлять процесс переваривания пищи.

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Учитывая агрессивность желудочного сока, наш орган вынужден постоянно себя защищать от его повреждающего действия путем непрерывного синтеза мукоидного секрета – густой слизи, выстилающей всю поверхность слизистой желудка. Целостность слизистой желудка напрямую зависит от постоянной выработки защитного геля, ведь именно этот небольшой, буквально миллиметровый защитный слой позволяет желудку не "переваривать" собственные клетки.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Однако защитный слой может быть поврежден различными факторами, такими как хроническая инфекция Хеликобактер пилори, прием нестероидных противовоспалительных препаратов, а также употребление алкоголя. Кроме того, в слизи желудка вырабатывается белок, который позволяет оберегать витамин В12, который важен для кроветворения, от разрушения желудочным соком.

По медицинским данным, в течение суток в желудке вырабатывается 2,0-2,5 литра желудочного сока, при этом его стимулированная выработка начинается уже через 5-10 минут после начала приема пищи, а объем зависит от количества и вида принимаемой пищи. На эффективность и длительной процессов переваривания пищи в желудке оказывает влияние не только состав желудочного сока, но и моторика желудка.

Адекватная моторика позволяет оптимизировать процессы переваривания, не допуская длительного нахождения пищи в желудке и развития тяжести и тошноты. В среднем, в просвете желудка, пищевой комок находится в течение 3-4 часов, максимально до 7 и 10 часов, если порция обильная, с высоким содержанием белка и жира.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»