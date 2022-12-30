Смертельно опасную лихорадку зафиксировали в Карелии

О росте заболеваемости сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора Карелии. По данным ведомства, в регионе в два раза увеличилось число случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Такие заключения были сделали по данным за январь-ноябрь 2022 года.

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«За 11 месяцев 2022 года в Республике Карелия зарегистрировано 9 случаев заболевания ГЛПС, в том числе 1 у ребенка, в 2021 году зарегистрировано 4 случая среди взрослого населения, в 2022 5 случаев среди взрослого населения», – говорится в сообщении.

Риски заразиться увеличиваются с мая по декабрь. Чаще заболевают мужчины в возрасте 20–50 лет, как правило, в лесу либо на приусадебном участке. В группу риска также лесозаготовители, охотники, геологи.