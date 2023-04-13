Павел Волчков, вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Газете.Ru» о том, что ни у кого в мире сейчас нет иммунитета к новому вирусу гриппа H3N8.

Всемирная организация здравоохранения сообщила 11 апреля о первом известном случае смерти человека от нового штамма птичбево гриппа - в Китае умерла женщина.

По словам вирусолога, у людей нет вообще никакого и ммунитета к H3N8. По этой причине здесь не поможет наличие в анамнезе болезней другими формами или какие-то существующие вакцины. Их эффективность буде минимальная.

По словам Волчкова, вирусы иногда могут преодолевать межвидовой барьер, но только при специфичных условиях. H3N8 является подтипом вида вируса гриппа A, которым чаще всего заражаются птицы, лошади и собаки. Чаще всего его называют вирусом гриппа лошадей, но, по данным ВОЗ, умершая китаянка заразилась от дикой птицы.

Иммунолог объясняет, что вирус может передастся от птицы к человеку только при очень большой порции вируса. Дикая птица может заразить обычную, а обычная уже передать его человеку.

Пока о новой эпидемии говорить не стоит, потому что для передачи от человека к человеку вирус еще должен мутировать, но в теории все мутации могли бы быть в одном человеке, если, например, у него был иммунодефицит.

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