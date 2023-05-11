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Какие сочетания витаминов могут навредить: видео

Совместимость витаминов важна для эффективного и безопасного приема. Одни витамины могут усиливать действие других, взаимодействовать и приводить к нежелательным побочным эффектам.

Врач Сергей Длин рассказал, какие витамины нежелательно принимать вместе. Так при совместном приеме препаратов железа и кальция снижается всасывание железа, что может привести к анемии. При одновременном приеме препаратов содержащих цинк и медь ухудшается абсорбция обоих компонентов.

Перед началом приема витаминов необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться в их совместимости и избежать возможных негативных последствий.

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Подробнее о том, какие витамины не стоит принимать вместе, смотрите в видео.

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