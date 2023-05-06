Зачем защищать кожу от ультрафиолета

Ультрафиолет – это радиация с короткими волнами, которая невидима для глаза. Излучение проникает глубоко в кожу и может привести к серьезным последствиям, поэтому защищать кожу от солнца очень важно. Ультрафиолет может привести к различным проблемам кожных покровов, включая сухость, потерю эластичности и преждевременное старение, а так же может стать причиной развития острых и хронических заболеваний кожи и глаз. Особенно это опасно для детей, потому что их кожа не может противостоять УФ так же хорошо, как кожа взрослых.



Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог