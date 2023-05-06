Зачем защищать кожу от ультрафиолета
Не многие знают, что кожа нуждается в защите от ультрафиолета в любое время года, а в солнечную погоду – особенно. Летом не стоит чрезмерно увлекаться загаром и забывать о мерах профилактики. "Рамблер" расскажет, зачем защищать кожу от ультрафиолета.
Солнце полезно для здоровья, так как активирует синтез витамина D, необходимого для иммунной системы. Кроме того, летом наш организм активно вырабатывает серотонин, благодаря которому улучшается настроение. Но что такое вредный ультрафиолет?
Ультрафиолет – это радиация с короткими волнами, которая невидима для глаза. Излучение проникает глубоко в кожу и может привести к серьезным последствиям, поэтому защищать кожу от солнца очень важно. Ультрафиолет может привести к различным проблемам кожных покровов, включая сухость, потерю эластичности и преждевременное старение, а так же может стать причиной развития острых и хронических заболеваний кожи и глаз. Особенно это опасно для детей, потому что их кожа не может противостоять УФ так же хорошо, как кожа взрослых.
Для минимизации воздействия солнца рекомендуются косметические средства с высокой степенью защиты SPF. Желательно, чтобы в их составе отсутствовал спирт, из-за которого усиливается раздражение. Но какие проблемы может вызвать обычное солнце?
- УФ-лучи повреждают волокна эластина, что со временем приводит к дряблости и птозу кожи.
- В жаркую погоду у некоторых людей развивается гипертрофия сальных желез, при которой интенсивно вырабатывается кожное сало. Это может привести к высыпаниям.
- После летних прогулок может проявляться пигментация. Однако на появление пигментных пятен может влиять не только солнце, но и старение или нарушение работы организма в целом.
- Сосуды на лице реагируют на перепады температур и воздействие солнца, что может привести к возникновению сосудистой сеточки.
- И да, солнце напрямую связано с риском получить рак. Считается, что в большей опасности находятся обладатели светлой кожи. Однако помнить о мерах профилактики важно всем. Для здоровья полезен только рассеянный свет, то есть сидеть нужно под тенью или зонтом.
Защита от ультрафиолета становится все более важной в наше время, потому что излучение с годами становится все сильнее, что регулярно подтверждается при измерении УФ индекса. Чтобы минимизировать вредное воздействие лучшей на кожу, важно использовать солнцезащитные средства с высоким защитным фактором. Крем нужно нужно наносить за 20 минут до выхода на солнце и обновлять каждые два часа.. А также защищать кожу одеждой и сократить время пребывания на солнце.