Геморрой — очень распространенное заболевание, которое характеризуется патологическим увеличением геморроидальных узлов — сосудистых образований, расположенных в нижней части прямой кишки. Согласно статистике, от него страдает около 15% населения планеты.

Основными симптомами геморроя являются ощущение зуда в области анального отверстия, кровотечения после дефекации, обнаружение геморроидальных узлов снаружи. Также могут появляться дискомфорт в животе, запоры, метеоризм и болезненные ощущения.

Как рассказал врач-проктолог, хирург Василий Гаврилов в своем TikTok-аккаунте @hirurg_perm, существует два метода лечения заболевания: консервативный и оперативный.

Смотрите видео с медиком, чтобы узнать подробнее о каждом из них.

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