$76.82-1.7984.91-2.09

Как лечат геморрой: видео

Геморрой — очень распространенное заболевание, которое характеризуется патологическим увеличением геморроидальных узлов — сосудистых образований, расположенных в нижней части прямой кишки. Согласно статистике, от него страдает около 15% населения планеты.

Основными симптомами геморроя являются ощущение зуда в области анального отверстия, кровотечения после дефекации, обнаружение геморроидальных узлов снаружи. Также могут появляться дискомфорт в животе, запоры, метеоризм и болезненные ощущения.

Как рассказал врач-проктолог, хирург Василий Гаврилов в своем TikTok-аккаунте @hirurg_perm, существует два метода лечения заболевания: консервативный и оперативный.

Смотрите видео с медиком, чтобы узнать подробнее о каждом из них.

Три страшные болезни, которые победила медицина

Ранее мы показывали ролик о том, что включить в рацион при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий