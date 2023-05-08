Три страшные болезни, которые победила медицина

В 2020 году коронавирусная инфекция потрясла весь мир. Количество зараженных по всему миру достигло миллионов, целые города закрывались на карантин, а людям приходилось соблюдать дистанцию, носить маски и не выходить из домов.

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Однако человечество сталкивалась с гораздо более смертоносными эпидемиями, но медицина со временем их побеждала. "Рамблер" расскажет о трех страшных болезнях, которые удалось остановить.

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Черная оспа

Одну из самых больших побед медицина одержала в борьбе с черной оспой.

Черная оспа — одна из самых опасных инфекций, вызванных вирусом. Это опасное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом вариолы. Оно характеризуется высокой температурой, сильными болями в голове и мышцах, а также появлением на коже характерных высыпаний в виде пузырьков, которые затем превращаются в корки. Черная оспа имеет высокую смертность и может привести к осложнениям, таким как пневмония или мозговой отек.

Черная оспа убивала от 20 до 90% зараженных, пока в 1976 году Эдвард Дженнер не выполнил первую прививку от оспы.

За 200 следующих лет врачи научились бороться с болезнью, и в 1980 году ВОЗ заявила о полной победе над ней. В последующие 200 лет врачи сумели обуздать инфекцию и в 1980 году ВОЗ объявила о полной победе над вирусом. В настоящее время благодаря всемирной кампании по истреблению вариолы, заболевание было полностью уничтожено и больше не является угрозой для человечества.

Черная смерть

«Черной смертью» в Средневековье называли чуму. Чума - это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis. Оно характеризуется высокой температурой, сильными болями в голове и мышцах, а также появлением на коже болезненных узлов (бубонов). Чума имеет высокую смертность и может привести к осложнениям, таким как пневмония или сепсис.

Медицина победила чуму благодаря развитию антибиотиков, которые эффективно уничтожают бактерию Yersinia pestis. Также важную роль сыграло улучшение гигиены и санитарии, а также проведение масштабных кампаний по борьбе с блохами и крысами — основными носителями бактерии. В настоящее время чума редко встречается и не представляет серьезной угрозы для человечества.

Усмирить холеру

Холера — это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Vibrio cholerae. Оно характеризуется резкими рвотами и поносом, что может привести к обезвоживанию и смерти. Холера передается через загрязненную воду и пищу.

Медицина победила холеру благодаря разработке вакцины и улучшению санитарных условий. Вакцинация позволяет защитить организм от инфекции, а санитарные условия предотвращают загрязнение воды и пищи. Также важную роль сыграли различные программы по обучению населения гигиене и правильному приготовлению пищи.