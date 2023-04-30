Первые случаи обезьяньей оспы: почему медики взволнованы

СМИ сообщили, что в Пакистане выявлены два первых случая заболевания человека оспой обезьян. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала 2022 года в мире было выявлено более 86 тысяч случаев заражения оспой обезьян. "Рамблер" расскажет о том, почему болезнь взволновала медиков.

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Глобальная вспышка оспы была объявлена чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC) 23 июля 2022 г.

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Ключевые факты

Обезьянья оспа — это вирусное заболевание, вызываемое вирусом обезьяньей оспы, разновидностью рода Orthopoxvirus.

Распространенными симптомами оспы являются кожная сыпь или поражение слизистых оболочек, которые могут длиться 2–4 недели и сопровождаются лихорадкой, головной болью, мышечными болями, болями в спине, упадком сил и увеличением лимфатических узлов.

Оспа может передаваться человеку при физическом контакте с заразным человеком, с зараженными материалами или с инфицированными животными.

Лабораторное подтверждение обезьяньей оспы проводится путем исследования материала кожных поражений методом ПЦР.

Оспу лечат поддерживающей терапией. Вакцины и терапевтические средства, разработанные для лечения оспы и одобренные для использования в некоторых странах, могут использоваться для лечения оспы при определенных обстоятельствах.

В отличие от COVID-19, оспа обезьян передается после появления симптомов, а не на досимптомной стадии, что упрощает предотвращение передачи инфекции другим людям.

Оспу можно предотвратить, избегая физического контакта с тем, у кого есть оспа. Вакцинация может помочь предотвратить заражение людей из группы риска.

Вспышки

После 1970 г. вспышки оспы спорадически возникали в Центральной и Восточной Африке и в Западной Африке. В 2003 г. вспышка в Соединенных Штатах Америки была связана с завозом диких животных. В 2017 году обезьянья оспа вновь появилась в Нигерии и продолжает распространяться среди людей по всей стране и среди туристов, путешествующих в другие страны.

В мае 2022 г. внезапно возникла вспышка оспы, которая быстро распространилась по Европе, Северной и Южной Америке, а затем по всему миру: в 110 странах было зарегистрировано около 87 тыс. случаев заболевания и 112 летальных исходов. Глобальная вспышка затронула в первую очередь (но не только) мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и распространялась от человека к человеку через сексуальные связи.