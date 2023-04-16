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38 минут назад

Хирург Смирнова назвала способы избежать появления отеков ног

Мира Маркина

Отек нижних конечностей – распространенная проблема. Как избавиться от нее, Life.ru рассказала хирург Марина Смирнова.

Хирург назвала способы избежать появления отеков ног
Фото: UnsplashUnsplash

Провоцирует возникновение отеков пребывание в статичной позе длительное время, напомнила специалист. Поэтому хирург призвала избегать такого положения, а если это невозможно – делать разминку каждый час в течение 10 минут.

Еще один шаг к избавлению от отеков – периодически поднимать ноги повыше и принимать контрастный душ.

Отеки появляются в том числе из-за большого количества соленых блюд в рационе, предупредила хирург.

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Если нет противопоказаний, то можно носить компрессионные чулки и гольфы во избежание отеков. Врач подчеркнула, что использовать вышеперечисленные способы можно только по согласованию с флебологом.

Ранее «Рамблер» писал, почему с утра вы просыпаетесь с отеками.

Болезни и лекарства,Марина Смирнова,
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