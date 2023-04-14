Три вопроса доктору о варикозном расширении вен

Варикозное расширение вен – болезнь, с которой люди долго не обращаются к врачу. Тянут до последнего, но не идут, считая, что это всего лишь эстетический дефект, которым можно пренебречь, а боль в ногах можно потерпеть, пока не пройдет.

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Об опасных заблуждениях и современных методах лечения варикозной болезни "Рамблеру" рассказал эксперт – хирург-флеболог Антон Офицеров.

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Что будет, если не лечить варикозное расширение вен?

Во многих случаях вены со временем просто становятся все более и более выраженными и неприглядными. Большинство людей не отмечают никаких других проблем, кроме усугубляющегося косметического дефекта. Некоторые отчетливо ощущают выраженную усталость, отек, тяжесть, даже боль и судороги, особенно к концу дня, что является следствием нарушения кровообращения.

Дальнейшее прогрессирование со временем приводит к изменению кожных покровов голени, появляются пигментация и изменения кожи (кожа становится плотная с коричневатым оттенком, развивается дерматит и склероз). Даже незначительное повреждение в этом случае может длительно не заживать и спровоцировать трофическую язву. В отдельных случаях могут быть кровотечения из крупных варикозных узлов. Венозный застой в варикозных узлах может привести к тромбофлебиту и его осложнениям. Своевременное лечение варикозной болезни позволяет ликвидировать проявления венозной недостаточности. Некоторые пациенты попросту боятся лечить свои варикозные вены. Стоит заметить, что риск развития различных осложнений при отсутствии лечения варикозного расширения вен в несколько десятков раз превосходит риск развития осложнений от проводимого лечения!

Офицеров Антон Сергеевич Врач хирург-флеболог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Когда нужно обращаться к флебологу?

Очень часто симптомы болезни носят стёртый характер, и единственное проявление - это выступающие вены. Также Антон Офицеров называет следующие симптомы:

боль в ногах, ощущение тяжести и распирания, судороги;

сосудистые «звездочки»;

видимое изменение подкожных вен (участки выступающих вен напоминают гроздья);

отеки в области стопы и голени (на ранних стадиях возникают вечером и полностью уходят утром, если заболевание прогрессирует - наблюдаются и в дневное время);

ночные судороги в голенях;

сухость, нездоровый блеск кожи, пигментные пятна или участки обесцвечивания;

трофические язвы на запущенной стадии.

Способы лечения варикозной болезни

Лечение варикозной болезни только хирургическое. Консервативные методы могут лишь дополнять лечение, но не помогут избавиться от нее.

Современные методики:

Эндовенозная термическая облитерация (лазерная и радиочастотная) – обладает множеством преимуществ по сравнению с классическим хирургическим лечением. Минифлебэктомия – это удаление варикозно измененных вен, выполняемое под местным обезболиванием с использованием специального микроинструмента и применением ультразвукового контроля без разрезов и наркоза. Склеротерапия – эффективный и безопасный метод лечения варикозных, ретикулярных вен и телеангиоэктазий (сосудистых «звездочек»). Склеротерапия на длительное время, часто пожизненно, гарантирует хороший лечебный и косметический результат.