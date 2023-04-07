Три вопроса доктору о амебиазе и лямблиозе

Амебиаз и лямблиоз — кишечные заболевания, вызываемые бактериями в организме. Болезни появляются из-за вторжения в организм простейших бактерий дизентерийной амебы и жгутикововых лямблий.

Фото: Рамблер Рамблер

Эти паразитарные заболевания передаются по-разному и излечимы, но для этого необходимо поставить точный диагноз и подобрать схему с учетом особенностей пациента. Более подробно об этих диагнозах “Рамблеру” рассказала врач-инфекционист Матюхина Ольга Олеговна.

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Где и как можно подхватить паразитов

Оба случая характеризуются тем, что паразиты попадают в организм человека через зараженные продукты питания или воду. Это происходит из-за недостаточной гигиены продуктов питания или рук. Паразиты попадают в продукты или воду через человека, а уже потом в организм другого пациента.

“Причиной возникновения которых в большинстве случаев является неправильное питание, злоупотребление алкоголем, плохая гигиена, а также контакт с зараженными людьми или животными. Переносчиками бактерий могут быть тараканы и мухи”

Матюхина Ольга Олеговна Заведующая инфекционным кабинетом Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)

Именно поэтому главным методом профилактики паразитов в организме является гигиена. Перед употреблением фруктов и овощей их нужно обязательно мыть. Также нужно тщательно обрабатывать руки перед едой и не пить воду из незнакомых источников.

Какие симптомы сигнализируют о заражении

Заражение бактериями может долгое время протекать бессимптомно. Инкубационный период составляет от одной недели до трех месяцев. Когда человек начинает замечать симптомы, они проявляются в острой форме. Если вовремя не начать лечение, заболевание перерастет в хроническую форму. В таком случае будет периодически наступать ремиссия, а потом вновь появляться острая форма. Хроническое течение заболевание может достигать десяти лет.

В острой форме для заражения паразитами характерны симптомы отравления: тошнота, жидкий стул, боль в животе, слабость и вялость. Также в стуле появляется кровь и стекловидная слизь.

“Острая форма лямблиоза сопровождается болью в эпигастральной и околопупочной области, повышенным газообразованием, изжогой и отрыжкой. Нарушение стула может наблюдаться до 5 раз в сутки, а кожа покрывается аллергическими проявлениями в виде крапивницы или выраженного зуда. При длительном течении болезни развивается быстрая утомляемость, слабость, раздражительность, головокружение”

Матюхина Ольга Олеговна Заведующая инфекционным кабинетом Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)

Для постановки диагноза врач собирает анамнез и назначает анализ кала для исследования на наличие бактерий.

Как лечить амебиаз и лямблиоз

Если человек заподозрил у себя наличие этой бактериальной инфекции, то стоит обратиться к врачу, как можно скорее. Дело в том, что быстрое назначение лечения может предотвратить появление хронического заболевания.