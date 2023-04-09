Почему с утра вы просыпаетесь с отеками

Припухшее с утра лицо — это распространенная проблема, которая связана она с задержкой жидкости в организме. При этом отеки могут говорить о развитии серьезных заболеваний внутренних органов. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Отечность лица может проявляться в любое время суток. Кто-то просыпается с припухшим лицом, а кто-то отекает к вечеру или неожиданно в течение дня. Задержка жидкости свидетельствует о нарушении водно-солевого обмена, который может произойти по разным причинам:

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физиологическим (они не связаны с заболеваниями и такие отеки быстро проходят);

патологическим (когда они связаны с заболеваниями).

Отек — это задержка жидкости в тканях организма. При отеке нарушается дренажная функция тканей, которая приводит к нарушению венозного оттока, нарушению циркуляции лимфатической жидкости. Причин может быть очень много: начиная от проблем со здоровьем, которые необходимо диагностировать, заканчивая аллергической реакцией. Поэтому очень важно дифференцировать причину.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

По словам врача, если это однократный лимфатический отек, связанный с чрезмерным употреблением алкоголя, употреблением большого количества воды или, наоборот, малого количества воды, употребления большого количества соленой пищи, то это не проблема.

Если эпизодов становится много, необходимо задуматься о проблемах со здоровьем. Это могут быть заболевания сердца, почек, аллергический отек, проблемы с кровоснабжением, закупоркой сосудов. Это нужно проверять и ни в коем случае не игнорировать. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог