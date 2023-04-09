Почему с утра вы просыпаетесь с отеками
Припухшее с утра лицо — это распространенная проблема, которая связана она с задержкой жидкости в организме. При этом отеки могут говорить о развитии серьезных заболеваний внутренних органов. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Отечность лица может проявляться в любое время суток. Кто-то просыпается с припухшим лицом, а кто-то отекает к вечеру или неожиданно в течение дня. Задержка жидкости свидетельствует о нарушении водно-солевого обмена, который может произойти по разным причинам:
- физиологическим (они не связаны с заболеваниями и такие отеки быстро проходят);
- патологическим (когда они связаны с заболеваниями).
Отек — это задержка жидкости в тканях организма. При отеке нарушается дренажная функция тканей, которая приводит к нарушению венозного оттока, нарушению циркуляции лимфатической жидкости. Причин может быть очень много: начиная от проблем со здоровьем, которые необходимо диагностировать, заканчивая аллергической реакцией. Поэтому очень важно дифференцировать причину.
По словам врача, если это однократный лимфатический отек, связанный с чрезмерным употреблением алкоголя, употреблением большого количества воды или, наоборот, малого количества воды, употребления большого количества соленой пищи, то это не проблема.
Если эпизодов становится много, необходимо задуматься о проблемах со здоровьем. Это могут быть заболевания сердца, почек, аллергический отек, проблемы с кровоснабжением, закупоркой сосудов. Это нужно проверять и ни в коем случае не игнорировать.
Кстати, женщины больше предрасположены к задержке жидкости, чем мужчины. Каждый месяц у женщин происходит резкое изменение уровня гормонов. У мужчин также возможна задержка воды при низких или высоких уровнях тестостерона, особенно если это сочетается с низкой физической активностью и нездоровым питанием.