Тело может отекать по-разному. И это зависит от того, какая болезнь развивается в организме в данный момент. Подробнее о том, какие отеки характерны для анемии, сердечно-сосудистых проблем и заболеваний мочевыделительной системы, изданию «Доктор Питер» рассказал эндокринолог Алексей Жито.

Отечность при хронических сердечно-сосудистых заболеваниях развивается медленно, отмечает эксперт.

«Такие отеки чаще всего симметричны, появляются во вторую половину дня или ближе к вечеру. Вначале отек нарастает на ногах или нижней части живота, в тяжелых случаях «отекает» все тело. Если процесс запущен, то может скопиться жидкость в брюшной полости и увеличиться печень», — заявил врач.

Если отеки появляются быстро, преимущественно по утрам и на лице (в зоне под глазами) – это повод обратиться к урологу и нефрологу. Почечный отек может перемещаться при смене положения тела, заметил Жито.

Аллергический отек развивается буквально в течение нескольких минут. В таком случае человек чувствует, как опухают руки, колени, лицо. В тяжелом случае появляется ощущение нехватки дыхания (возможен отек гортани).

Муцинозный отек слизистой появляется вследствие гипотиреоза. Визуально кажется, будто лицо и шея увеличились в размере. Ключичные ямки при гипотиреозе нередко сглаживаются, пациент словно «налит» водой, описал эксперт.

Отеками нередко сопровождаются заболевания печени – цирроз, гепатит, желтуха, нарушение проводимости воротной вены; а также анемия.

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