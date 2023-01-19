Врач раскрыла опасность гаджетов для сексуального здоровья

В медицинском сообществе нет однозначного мнения относительно того, влияют ли смартфоны и ноутбуки на здоровье. Однако гинеколог Арпине Торосян дала несколько рекомендаций по безопасному для репродуктивной системы мужчин и женщин использованию гаджетов. Ее слова приводит с «Лента.ру».

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Эксперт в первую очередь предостерегла мужчина от работы с ноутбуком на коленях. И дело не только в потенциально опасном электромагнитном излучении.

«…они (ноутбуки – прим.ред.) излучают тепло, из-за которого происходит перегрев половых органов, что, в свою очередь, снижает подвижность и жизнеспособность сперматозоидов», – объяснила гинеколог.

Однако кратковременное использование ноутбука таким образом не навредит здоровью, заявила Торосян.

Также собеседница издания предположила, что на сексуальное здоровье женщин влияет электромагнитное излучение от мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов (в совокупности с другими факторами). Поэтому климакс начинается раньше, чем это фиксировалось 20 лет назад.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как йога помогает в сексуальной жизни.