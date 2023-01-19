Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

Гинеколог Торосян раскрыла, как гаджеты влияют на сексуальное здоровье

Мира Маркина

В медицинском сообществе нет однозначного мнения относительно того, влияют ли смартфоны и ноутбуки на здоровье. Однако гинеколог Арпине Торосян дала несколько рекомендаций по безопасному для репродуктивной системы мужчин и женщин использованию гаджетов. Ее слова приводит с «Лента.ру».

Врач раскрыла опасность гаджетов для сексуального здоровья
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт в первую очередь предостерегла мужчина от работы с ноутбуком на коленях. И дело не только в потенциально опасном электромагнитном излучении.

«…они (ноутбуки – прим.ред.) излучают тепло, из-за которого происходит перегрев половых органов, что, в свою очередь, снижает подвижность и жизнеспособность сперматозоидов», – объяснила гинеколог.

Гинеколог назвала продукты, повышающие либидо

Однако кратковременное использование ноутбука таким образом не навредит здоровью, заявила Торосян.

Также собеседница издания предположила, что на сексуальное здоровье женщин влияет электромагнитное излучение от мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов (в совокупности с другими факторами). Поэтому климакс начинается раньше, чем это фиксировалось 20 лет назад.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как йога помогает в сексуальной жизни.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители