Почему трясет от голода: видео

Сталкивались ли вы когда-нибудь с ощущением, что вас будто всего трясет от голода? Это довольно распространенный симптом , который является тревожным сигналом и может указывать на некоторые проблемы в организме.

Какие? Рассказала врач-эндокринолог, диетолог Анжелика Чиж в своем TikTok-аккаунте @doctor.chizh.

По словам медика, дрожь в теле — это один из симптомов низкого уровня сахара в крови — гипогликемии. При таком состоянии у человека могут возникать потливость, резкое чувство голода, дрожь, усиленное сердцебиение, раздражительность и переменчивое настроение, слабость, сонливость, проблемы со зрением. В тяжелых случаях можно потерять сознание.

Смотрите видео с эндокринологом, чтобы узнать про гипогликемию подробнее.