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1 час назад

Врач Колесникова рассказала, как генетика влияет на склонность к алкоголизму

Катя Кобышева

Наследственность может стать причиной развития зависимостей, в том числе алкогольной. Об этом рассказала врач-генетик Ирина Колесникова в разговоре с RT.

Врач рассказала, как генетика влияет на склонность к алкоголизму
Фото: UnsplashUnsplash

Несмотря на высокую роль наследственных факторов Ирина Колесникова также отметила и влияние среды на развитие зависимостей и хронических заболеваний.

По словам эксперта, особенности организма определяются генами.

"Так, на молекулярном уровне запрограммированы цвет глаз, длина ступни, реакция на боль и многое другое. То же самое касается риска развития определённых заболеваний. Например, некоторые тяжёлые патологии вроде муковисцидоза или гемофилии возникают из-за поломки всего одного гена", — уточнила Ирина Колесникова.

Врач рассказала, что зависимости формируются по той же схеме. По ее словам, часть людей имеют предрасположенность к их развитию, но без влияния среды человек мог бы этого избежать.

За образование зависимости отвечают гены, которые кодируют работу основных гормонов счастья. Если их вырабатывается много, то эффект развивается моментально, как объяснила Ирина Колесникова.

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Ранее врач Машкова назвала разницу между алкогольным и пищевым отравлением.

Болезни и лекарства,Ирина Колесникова,
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