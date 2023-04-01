$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

Массаж этих точек поможет избавиться от головной боли: видео

Мира Маркина

Головная боль – явление, которое периодически беспокоит каждого человека. Зачастую эти болевые ощущения становится просто невозможно терпеть. В таком случае на помощь приходят обезболивающие препараты.

Однако далеко не всем по самым разным индивидуальным причинам их можно принимать.

В таких ситуациях на помощь приходит так называемая народная медицина и разные варианты самомассажа.

В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик, в котором пользователь с ником @denischernoguzov подробно рассказывает и показывает, массаж каких точек поможет избавиться от надоедливой и непроходящей головной боли.

Подробности смотрите в видеоролике.

Терапевт назвал самый частый тип головной боли

Помните, что регулярные боли требуют внимания. Чтобы определить их причину и назначить правильное лечение, обратитесь за консультацией к специалисту.

Ранее "Рамблер" рассказывал, о каких болезнях говорят разные виды головной боли.

Болезни и лекарства,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий