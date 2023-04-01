Массаж этих точек поможет избавиться от головной боли: видео

Головная боль – явление, которое периодически беспокоит каждого человека. Зачастую эти болевые ощущения становится просто невозможно терпеть. В таком случае на помощь приходят обезболивающие препараты.

Однако далеко не всем по самым разным индивидуальным причинам их можно принимать.

В таких ситуациях на помощь приходит так называемая народная медицина и разные варианты самомассажа.

В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик, в котором пользователь с ником @denischernoguzov подробно рассказывает и показывает, массаж каких точек поможет избавиться от надоедливой и непроходящей головной боли.

Подробности смотрите в видеоролике.

Помните, что регулярные боли требуют внимания. Чтобы определить их причину и назначить правильное лечение, обратитесь за консультацией к специалисту.