Массаж этих точек поможет избавиться от головной боли: видео

Головная боль – явление, которое периодически беспокоит каждого человека. Зачастую эти болевые ощущения становится просто невозможно терпеть. В таком случае на помощь приходят обезболивающие препараты.
Однако далеко не всем по самым разным индивидуальным причинам их можно принимать.
В таких ситуациях на помощь приходит так называемая народная медицина и разные варианты самомассажа.
В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик, в котором пользователь с ником @denischernoguzov подробно рассказывает и показывает, массаж каких точек поможет избавиться от надоедливой и непроходящей головной боли.
Подробности смотрите в видеоролике.
Помните, что регулярные боли требуют внимания. Чтобы определить их причину и назначить правильное лечение, обратитесь за консультацией к специалисту.
Ранее "Рамблер" рассказывал, о каких болезнях говорят разные виды головной боли.