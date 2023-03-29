Терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, почему появляется головная боль у большинства людей. Об этом сообщает "Москва 24".

Эксперт заявил, что у 70% людей, которые обращаются к врачу с головной болью, она появляется из-за перенапряжения, и это связано с количеством стресса.

Боль характеризуется тем, что она как будто сжимает голову. Неприятные ощущения появляются в середине дня и нарастают ближе к вечеру.

Терапевт посоветовал людям ответственно относиться к переживаниям. Для уменьшения влияния стресса он посоветовал иглоукалывание и мануальную терапию.

Также у многих людей появляется мигрень. В таком случае у человека всегда болит одна и та же половина головы. С годами боль усиливается и помогают только специализированные препараты, которые назначает врач в соответствии с анамнезом.