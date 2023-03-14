О каких болезнях говорят разные виды головной боли

Время от времени большинство из нас сталкивается с головной болью. Но если у одних людей этот симптом не свидетельствует о серьезной болезни, то у других он может сигнализировать об опасном недуге. Подробнее о разных видах головной боли и о том, на какие болезни они указывают – в материале "Рамблера".
Если голова болит так сильно, что вы не можете заснуть или, напротив, просыпаетесь из-за нее, важно как можно скорее обратиться к врачу. Чрезмерно интенсивная головная боль – один из главных симптомов рака мозга.
Вы не только испытываете сильные головные боли, но также страдаете от проблем с концентрацией? Не исключено, что у вас случилось сотрясение мозга. Вопреки распространенному мнению, оно не всегда сопровождается рвотой и потерей сознания. Обратитесь к врачу, чтобы установить точный диагноз.
Если головная боль сопряжена с онемением и, вдобавок к этому, с речевыми проблемами, это может указывать на инсульт. В данном случае важно незамедлительно вызвать скорую помощь – при инсульте дорога каждая минута.
Головная боль сопровождается пульсацией? Это является признаком мигрени – заболевания, с которым сталкиваются 6% мужчин и 18% женщин. По сей день ученые не нашли действенного лекарства от этого недуга. Однако важно следить за состояние организма, выявлять триггеры, которые спровоцировали мигрень и стараться их избегать.