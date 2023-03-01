Как связаны мигрень и уровень сахара в крови

Мигрень – это неврологическое заболевание, которое проявляется приступами сильной головной боли. Кто-то сталкивается с мигренью несколько раз в год, а кому-то приходится бороться с приступами ежемесячно.

Фото: Unsplash Unsplash

Не так давно ученые выяснили, что мигрень может быть связана с уровнем сахара в крови. Результаты исследования медиков опубликованы в журнале Genes. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из Технологического университета Квинсленда в Австралии проанализировали геномы тысяч пациентов с мигренью, чтобы разобраться, можно ли определить какие-либо генетические связи. Чтобы найти совпадения, специалисты провели перекрестный анализ признаков.

"Из девяти гликемических характеристик, которые мы рассмотрели, мы обнаружили значительную генетическую корреляцию между уровнем инсулина натощак и мигренью", –объяснил исследователь Рафикул Ислам.

Новое исследование ученых стало мощным шагом вперед в понимании того, как проявляется мигрень и связанные с ней гликемические признаки.