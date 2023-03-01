Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
55 минут назад

Как связаны мигрень и уровень сахара в крови

Мира Маркина

Мигрень – это неврологическое заболевание, которое проявляется приступами сильной головной боли. Кто-то сталкивается с мигренью несколько раз в год, а кому-то приходится бороться с приступами ежемесячно.

Как связаны мигрень и уровень сахара в крови
Фото: UnsplashUnsplash

Не так давно ученые выяснили, что мигрень может быть связана с уровнем сахара в крови. Результаты исследования медиков опубликованы в журнале Genes. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из Технологического университета Квинсленда в Австралии проанализировали геномы тысяч пациентов с мигренью, чтобы разобраться, можно ли определить какие-либо генетические связи. Чтобы найти совпадения, специалисты провели перекрестный анализ признаков.

"Из девяти гликемических характеристик, которые мы рассмотрели, мы обнаружили значительную генетическую корреляцию между уровнем инсулина натощак и мигренью", –объяснил исследователь Рафикул Ислам.

Новое исследование ученых стало мощным шагом вперед в понимании того, как проявляется мигрень и связанные с ней гликемические признаки.

Невролог Пьянзина перечислила причины частой мигрени

Работа специалистов в будущем поможет обнаружить новые возможности для разработки стратегий лечения гликемических показателей у пациентов с мигренью

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий