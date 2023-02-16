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Невролог Пьянзина перечислила причины частой мигрени

Мигрень считается неврологическим заболеванием, имеющим наследственную предрасположенность. Больные страдают от приступов пульсирующей боли длительностью до 72 часов. О том, что вызывает мигрень и как от нее избавиться, рассказала врач-невролог Наталья Пьянзина.

По словам врача, приступы могут быть спровоцированы внутренними и внешними факторами. Эти триггеры влияют на учащение приступов мигрени. Среди них, пропуск приема пищи, нарушение сна, бессонница, яркий свет чрезмерные физические нагрузки, менструация, громкий звук, яркий свет.

Однако, чаще всего, по словам невролога, мигрени провоцирует стресс, тревога, переутомление.

Среди причин, учащающих приступы мигрени, врачи называют депрессию, злоупотребление анальгетиками, неправильное обезболивание, ожирение, храп, эмоциональный стресс, тревога, депрессия и наличие других болевых синдромов.

Избавиться навсегда от мигрени невозможно, объясняет специалист. Зато можно эффективно купировать симптомы, сделав приступы реже и мягче. Если приступы происходят больше четырех месяцев, назначаются профилактические препараты.

Перечислены вызывающие мигрень напитки и продукты

Ранее мы писали о том, как невролог объяснила головную боль после интима.

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