Одной из причин головной боли является неправильное питание. Об этом заявила врач-невролог Марина Василенко в беседе с РИАМО.

Так, стоит аккуратно отнестись к употреблению кофеиносодержащих напитков, объяснила эксперт. Резкое снижение или, наоборот, увеличение количества колы, чая и кофе в рационе может спровоцировать мигрень, подчеркнула она. Также триггером, по словам врача, из-за высокого содержания дубильных веществ в составе выступают алкогольные напитки: красное вино, шампанское, виски.

Из продуктов опасность представляют бри, голубой сыр, чеддер, горгонзола, пармезан, моцарелла, оливки, квашеная капуста, чайный гриб, уточнила специалист. В их состав входит тирамин, который расширяет сосуды головного мозга, объяснила она.

Эксперт рекомендует сократить употребление шоколада и продуктов с глутаматом натрия. К ним она отнесла снеки, соусы, сосиски и колбасы, ветчину.

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