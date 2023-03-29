Физиотерапия является неотъемлемой частью процесса восстановления и помогает ускорить заживление тканей, улучшить кровообращение и гибкость, а также укрепить мышцы.

Врач-травматолог Роман Желтов рассказал, как должно проходить восстановление после операций на лучезапястном суставе и на костях запястья.

После операции на запястье может потребоваться гипс или другой вид иммобилизации для защиты и поддержки заживающих тканей. В этот период важно избегать нагрузки и следовать инструкциям врача по уходу за гипсом. После снятия средства иммобилизации начинается период активной реабилитации, который включает в себя упражнения на растяжку и укрепление мышц руки и запястья. Это поможет ускорить заживление тканей и уменьшить болевые ощущения.

Однако важно помнить, что каждый человек индивидуален, и реабилитационный план должен быть разработан под конкретные потребности и ограничения пациента.

Подробнее о том, как должно проходить восстановление после операции на запястье, смотрите в видео.