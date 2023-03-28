Людям преклонного возраста необходимы физические нагрузки. Однако гимнастика для такой возрастной группы должна быть мягкой и безопасной, учитывать возрастные изменения, заболевания и возможные проблемы с координацией движения.

Инструктор по лечебной физкультуре Дарья Прохорова показала комплекс базовых упражнений для пожилых людей и отметила особенности, на которые необходимо обратить внимание при выполнении гимнастики.

Подробнее о гимнастике для пожилых людей смотрите в видео.