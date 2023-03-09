4 вредные привычки, которые могут быть полезны в умеренных количествах

Многие люди отказываются от этих привычек, будучи уверенными в том, что они оказывают исключительно негативное влияние на жизнь. Однако, если знать меру, данные привычки могут, напротив, принести пользу. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Пить кофе

Злоупотребление кофе может вызвать ряд проблем со здоровьем. Однако если употреблять кофе в умеренных количествах, оно способно приносить пользу. Так, кофеин ускоряет обмен веществ, повышает выносливость, а также снижает риск появления камней в почках и желчном пузыре. Более того, ученые из Гарварда выяснили, что кофе снижает риск развития диабета 2-го типа.

Не принимать душ

Ежедневно принимая душ с мылом, мы смываем с кожи естественные жиры, которые сохраняют ее гладкой и увлажненной. Кроме того, иммунологи установили, что, используя мыло слишком часто, люди лишают кожу полезных бактерий, которые защищают иммунитет.

Загорать

Каждое лето врачи трубят о том, что без SPF-крема на улице появляться опасно. Ведь без должной защиты солнце может спровоцировать рак кожи. Однако для выработки витамина D, который оказывает огромное влияние на работу организма, важно проводить на солнце определенное количество времени. Так, британские специалисты рекомендуют проводить до 10 минут на полуденном солнце без защиты.

Есть фаст-фуд и сладости